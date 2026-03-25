Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Kabine Toplantısı’nın ardından trafik kanunundaki değişiklikleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, araçlardaki ses, görüntü ve plaka sistemlerine yönelik tartışmalarla ilgili vatandaşları rahatlatan mesaj verdi.

Açıklamasında Erdoğan, "Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Son günlerde araç sahiplerinin şikâyetlerine neden olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin, vatandaşlarımız için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığımıza gerekli talimatları verdik" ifadelerini kullandı.

APP PLAKA KUYRUKLARI OLUŞTU

26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik yası düzenlemesi sonrasında, araçlarda sahte plakalar için ağır para cezası uygulandı. APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girdi.

Sürücülere kesilen cezalarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını vermişti. Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacak.

APP PLAKA CEZASI 140 BİN LİRA

Araçlarda görsel olarak daha iyi göründüğü gerekçesiyle kullanılan Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik kanununda yeni bir düzenleme yapılmıştı . Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor. Sürücülere ilk seferde 140 bin lira ikinci seferde ise 280 bin lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücüler resmi belgede sahtecilikle de suçlanıyor.

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç sahiplerine uyarıda bulunarak sonradan taktırılan ekran ve ses sistemlerinin sökülmesi, araçların kanuna uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Araçlardaki ekranların orijinal olması halinde sorun olmadığını belirten Çiftçi, bu sistemlerin müzik ve navigasyon gibi amaçlarla kullanılabildiğini ifade etti. Yeni düzenlemeye göre, çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinleyen sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: Haberler.com