Van TSO, Kalite Yönetim Sistemi Denetimlerini Başarıyla Tamamladı

Van Ticaret ve Sanayi Odası, TS EN: ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerini tamamlayarak belge yenilemesini gerçekleştirdi. TSE tarafından yapılan denetimden başarıyla çıkan Van TSO, üyelerine en iyi hizmeti verme hedefini sürdürüyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), 2 gün süren TS EN: ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerini tamamlayarak, yeni dönem belge yenilemesini başarıyla gerçekleştirdi.

2007 yılından bu yana Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan Van TSO; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Belgelendirme Merkez Başkanlığı Yönetim Sistemleri Baş Tetkikçisi Reşit Yazıcıoğlu tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla çıktı. Denetim ile ilgili Van TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kurumsal olmanın gereği ve üyelerimize en iyi hizmeti vermenin gayreti ile çalışıyoruz. Kalite Yönetim Sistemi ile Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kurumumuzun vazgeçilmezidir. Üyelerimize en iyi ve kaliteli hizmeti vermek için sürekli bir yenilenme çabası içindeyiz. Üyelerimize hizmet verirken, sistem gereği çalışanlarımızda sürekli eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Bu anlayış ile 2019 yılında hizmet standartları bakımından Van TSO, Türkiye'nin en iyi ikinci ticaret ve sanayi odası seçilmiştir" denildi.

Denetimin açılış ve kapanış toplantılarına; Van TSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ile oda personelleri katılım sağladı. - VAN

