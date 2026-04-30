Van TSO'da 'Dijital Dönüşüm Konferansı' düzenlendi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Platformu (Akıllı KOBİ) iş birliğinde 'Van Dijital Dönüşüm Konferansı' düzenlendi.

Dijitalleşme, e-ticaret, finansal teknolojiler ve KOBİ'lere yönelik fırsatların anlatıldığı konferansın açılışında konuşan Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan, ilk olarak ev sahipliğinden dolayı Van TSO'ya teşekkür etti. Ceylan, "Başkanımızla konuşma fırsatımız olduğunda kendileri vizyonlarıyla bizi oldukça etkilediler. Bundan sonraki bu ve benzeri projelerde Van'ı mutlaka projelerimiz arasında yer almak üzere pilot bölge olarak belirlenmesi konusunda bir çalışmamız olacak. Van, bizim için çok kıymetli bir il. Burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Akıllı KOBİ hakkında bilgiler veren Ceylan, şunları söyledi:

"Çok kısaca bahsetmek gerekirse, Akıllı KOBİ olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik aslında. İlk defa dijitalleşmek isteyen işletmeler ile teknolojik dönüşüme yönelik olarak bir hizmeti bulunan teknoloji tedarikçilerimizi aynı çatı altında bir araya getirdik. Burada KOBİ'lerimize rehberlik etmeye çalışıyoruz. Şu anda Akıllı KOBİ platformumuzda binin üzerinde teknoloji tedarikçisinin 2 bine yakın ürün ve hizmeti bulunuyor."

"Peki, işletmeler Akıllı KOBİ'den nasıl faydalanabilirler?" sorusunu cevaplayan Ceylan, "Çok basit bir örnek vermek gerekirse, e-ticarete başlayacaksınız veya farklı alanlarda dijitalleşmek istiyorsunuz, Akıllı KOBİ'de 250'nin üzerindeki kategorideki ürün ve hizmetleri inceleyebilirsiniz. Bunları karşılaştırabilir ve buradaki ürün ve hizmetlerle ilgili doğrudan işletmelere ve firmalara soru sorarak, kendimize uygun ürün ve hizmetleri tercih etme fırsatına sahip oluyorsunuz. Şu an itibariyle 4 yılda 500 binin üzerinde işletmeye ulaştık. Kısa bir süre önce de Avrupa Komisyonu'ndan güzel bir ödül aldık. Bunun Türkiye ve yurtdışında da teveccüh gördüğünü, gerçekten önemli bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Bu vesileyle de Akıllı KOBİ olarak fırsat eşitliğine de çok önem veriyoruz. Neyi kastediyoruz burada? Evet, tabi çok büyük firmalar muhakkak Türkiye'nin her tarafına ulaşabiliyorlar ama neden Van'daki bir yazılım firması, farklı illerdeki işletmelerin ihtiyaçlarını çözmesin, onlara destek olmasın? Bu anlamda, Akıllı KOBİ'de yer alan dijital dönüşüme yönelik ön hizmeti olan işletmeler, yani teknoloji tedarikçileri, Akıllı KOBİ'de ücretsiz olarak yer alıp, yurtiçi hizmetlerini sınırsız sayıda listeleyebiliyorlar ve bu sayede kendileri için de yurt çapında yeni bir kanal oluşturmuş oluyorlar. Bu vesileyle dijital dönüşüme yönelik ön hizmeti olan işletmelere Akıllı KOBİ'de ücretsiz olarak yer almaya davet ediyoruz. Aynı zamanda işletmelerimizi de akıllı KOBİ'den faydalanmaya, buradaki ön hizmetleri incelemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Van TSO Yönetim Kurulu Sayman Üye Burak Gültepe ise "Van, coğrafi olarak ülkemizin en doğusunda; çoğu zaman haritanın en sonunda, listelerin en altında yer alıyor. Alfabetik sıralamada bile çoğu zaman sona kalıyoruz. Uçak biletinde, kontuarda, hizmette, fırsatta sanki Vanlı olmak bazen hep biraz daha geç haberdar olmak, biraz daha fazla beklemek, bazen de geride kalmak anlamına geliyor. Merkeze uzaklığın getirdiği bu mesafe, sadece kilometrelerle sınırlı kalmıyor; bilgiye erişimde, hizmette, yatırımda ve imkanlarda da kendini hissettiriyor" şeklinde konuştu.

"Vanlılar kimi zaman aynı ülkenin içinde, aynı haklara sahip olmalarına rağmen bazı fırsatlara daha geç ulaşıyor, bazen de bu gecikmenin mağduriyetini yaşıyor" diyen Gültepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oysa Van, sadece uzak bir şehir değil; tarihiyle, kültürüyle, üretim gücüyle ve insan potansiyeliyle bu ülkenin en değerli köşelerinden biridir. Van'ın uzaklığı; doğru yatırımla, güçlü iletişimle ve dijital dönüşümle aşılabilecek bir mesafedir. Artık, Van'ın adı yalnızca 'en doğu' ya da 'en son' olarak değil; fırsatları zamanında yakalayan, gelişimin merkezinde yer alan güçlü bir şehir olarak anılmalıdır. Çünkü biz en sonda olmayı değil, hak ettiğimiz yerde olmayı istiyoruz."

Gültepe, Van'ın taleplerini ise 4 başlıkta sıraladı:

"1- Projeler Van'dan başlasın (Pilot Bölge); Batıdaki pazarlar artık üst seviyeye ulaştı ve dijitalleşme orada bir seçenekten ziyade standart haline geldi. Ancak Van, gelişmeye en açık, genç nüfusu en yoğun ve dijitalleşme sıçraması yapmaya en hazır bölge. Gelin, yeni dijital dönüşüm paketlerinizi, akıllı tarım uygulamalarınızı veya e-ticaret teşviklerinizi ilk kez burada, Van Pilot Bölgesi'nde başlatalım. Van'da başarılı olan bir proje, Anadolu'nun tamamında başarılı olur. 2- Bizleri tüm projelere ortak edin (Sürdürülebilirlik); Biz Van TSO olarak sadece sizin ürünlerinizin kullanıcısı olmak istemiyoruz; biz bu dijital ekosistemin bir parçası ve yerel ortağınız olmak istiyoruz. Kuracağınız platformlarda Vanlı KOBİ'lerin sesi olalım, bölgeye özel ihtiyaçları size biz raporlayalım. Van'ı, şirketlerinizin Doğu'ya açılan dijital kapısı ve stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlandırın. 3- Batıda her imkan var, bizim size ihtiyacımız var (Pozitif Ayrımcılık); İstanbul, Ankara veya İzmir'de bir KOBİ teknolojiye ulaşmakta zorluk çekmiyor. Ancak Van'daki bir üreticinin dünya ile rekabet edebilmesi için sizin rehberliğinize ve sunduğunuz imkanlara daha hayati bir ihtiyacı var. Buradaki dokunuşunuz, batıdaki bir reklam çalışmasından çok daha büyük bir ekonomik ve toplumsal dönüşüm oluşturacaktır. Sizleri sadece birer teknoloji şirketi olarak değil, Van'ın kalkınma hamlesinin mimarları olarak görüyoruz. 4- Akıllı dönüşüm ofisi tahsisi; sizlerden taleplerimiz var ancak bizim de size sunduğumuz somut imkanlar var. Van TSO bünyesinde, doğrudan sizin uzmanlarınızın rehberlik edeceği, üyelerimizin gelip birebir danışmanlık alabileceği bir 'Akıllı Dönüşüm ve Dijitalleşme Ofisi' tahsis etmeye hazırız. Gelin, burada bayrağınızı dikin."

"KOBİ'ler, ülkemiz ekonomisinin bel kemiğidir" diyerek konuşmasını sürdüren Burak Gültepe, "Üreten, istihdam sağlayan, risk alan ve Türkiye'nin büyümesini omuzlayan en güçlü yapıdır. Kabul etmeliyiz ki tüm bu emeğin, harcadığımız mesainin ve ortaya koyduğumuz çabanın karşılığı olan para bile artık dijitalleşti. İşte bu yeniçağda işletmelerin varlığını sürdürebilmesi; yalnızca çok çalışmasına değil, dijital dönüşüme ayak uydurarak daha akıllı, daha verimli ve daha yenilikçi olmasına bağlıdır. Tam da bu noktada Akıllı KOBİ yaklaşımı devreye giriyor. Dijital dönüşüm; sadece teknolojiye yatırım yapmak değil, aynı zamanda zamanı doğru kullanmak, maliyetleri azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve dünyaya daha güçlü açılmaktır. Bizler Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yalnızca bugünün değil, yarının da güçlü işletmeleri olması için çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü KOBİ, güçlü şehir demektir. Güçlü şehir ise güçlü Türkiye demektir. Bugün burada atılacak her adım, öğrenilecek her bilgi ve kurulacak her iş birliği; işletmelerimizi geleceğe bir adım daha yaklaştıracaktır. Unutmayalım; değişime ayak uyduranlar ayakta kalır, değişime yön verenler ise geleceği şekillendirir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın tüm katılımcılar için verimli ve hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konferans; Akıllı KOBİ ile KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Yolculuğu, Teknolojinin Rotasında Dönüşümün Anahtarı: Dijital İş Servisleri, Teknolojinin Rotasında Dönüşümün Anahtarı: Dijital İş Servisleri, KOBİ'ler için Ödeme Sistemleri, KOBİ'ler için E-ticaret ve İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi ve Yerel Tecrübe panelleri ile devam etti.

Programın sonunda katılımcılara özel Ödüllü Bilgi Yarışması düzenlendi.

Turkcell Dijital İş Servisleri ve DenizBank ana sponsorluğu, Paycell elmas sponorluğu, Hepsiburada ve Logo Yazılım'ın platin sponsorluğunda gerçekleştirilen konferansa; İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gültepe, Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan ve Ümit Öncel, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Volkan Karşıbahçe, DenizBank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Birgül Akman Sönmezler, Paycell Üye İşyeri ve Satış Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aysa Öztaşkın Tufan, Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, Hepsiburada Kıdemli Kurumsal İlişkiler Müdürü Sinem Süllü, İlsa Beton Yönetim Kurulu Üyesi Servan Kaplan, Memba Tarım Fabrika Müdürü Kubilay Gidersu, Gazeteci-Yazar, TV Programcısı Ilgaz Gürsoy, DenizBank Bölge Müdürü Selim Aşkar, Van TSO meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı