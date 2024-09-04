Van Ticaret Borsası'ndan Kadın İstihdamı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Van Ticaret Borsası (VANTB) ev sahipliğinde 'Kadın İstihdamı' temasıyla proje döngüsü yönetimi eğitimi gerçekleştirildi.

Van Ticaret Borsası olarak kadın girişimciliğine ve istihdamına büyük önem verdiklerini söyleyen VANTB Başkanı Nayif Süer, "Böyle bir eğitimin kurumumuzda düzenlemesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Kadın girişimciliğinin tüm sektörlerde yer alması için çalışmalarımız sürüyor. Bu eğitim de o çalışmaların bir parçasıdır. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere tüm sektörlerde kadın faktörünün ön planda olmasını istiyoruz" dedi.

Fikirlerin projeye, projelerin de gerçeğe dönüşmesi için verilen devlet desteklerinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Süer, "Devletimizin yeni yatırımcılara ve mevcut işletmelere verdiği destek, birçok sektörü ayakta tutmaktadır. Kadın girişimcilerimize verilecek destekler ile projelerin hayata geçirilecek olması, bizleri memnun edecektir. Eğitimleri alan kadın girişimcilerimizin fikirleri, şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin istihdamına katkı sağlayacaktır. Bu açıdan destek sunan ilgili tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle proje hazırlama yöntemlerinin anlatıldığını ifade eden VANTB Başkanı Süer, "Paydaşlarımız ile birlikte proje odaklı eğitimlere yöneliyoruz. Bu çerçevede yanımızda olan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'a, DAKA Girişimcilik ve Turizm Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay'a, Van İnnovan Girişimcilik Merkezi yetkililerine ve eğitmenleri ile katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Katılım belgesi takdim töreninde konuşan DAKA Girişimcilik ve Turizm Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay ise Van Ticaret Borsasının şehrin kalkınmasına öncülük ettiğini söyledi. Borsanın başta tarım ve hayvancılık olmak üzere önemli çalışmalara imza attığını hatırlatan Çakay, "VANTB işbirliğiyle verilen eğitimlerin son derece verimli geçtiğini görüyoruz. Katılımcıların kadın girişimciliği temelli bir anlayışla hazırlandıklarını görüyoruz. Umarız ki bu eğitimlerin sonunda projeler de hayata geçer. Tüm alanlarda kadın faktörünün daha etkin kılınması gerektiğine inanıyoruz. Sektörel bazda atılan bu adımı kıymetli buluyorum. Eğitim sürecindeki destekleri ve ev sahipliği nedeniyle VANTB Başkanımız Nayif Süer'e, eğitmenlerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın girişimciler, kadın kooperatifleri temsilcileri ve gençlerin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde, bireylerin proje hazırlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Uygulamalı eğitimde proje tanımı, proje fikri belirleme, proje hazırlamada dikkat edilmesi gerekenler, adım adım proje yazma aşamaları, faaliyet planı oluşturma, bütçe hazırlama, hibe ve fon kaynakları bilgilendirmesi başlıkları ele alındı. Katılımcılar gruplar halinde adım adım uygulamalı şekilde birer örnek proje hazırlamaları sağlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İnnovan Girişimcilik Merkezi eğitmenleri Rümeysa Ruken Polat, Ayşe Demirci, Sümeyya Şevin Polat ve Feridun Bişar tarafından verilen eğitim 5 gün sürdü.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılım belgeleri, VANTB Başkanı Nayif Süer ve DAKA Girişimcilik ve Turizm Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay tarafından verildi. VANTB Başkanı Nayif Süer, DAKA Girişimcilik ve Turizm Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay'a ve eğitmenlere destekleri nedeniyle plaket verdi. DAKA, katılım belgesi alan katılımcılara proje hazırlamaları durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti de vereceği bildirildi. - VAN