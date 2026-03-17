Van OSB 1. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Van OSB, 1. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda mevcut durum, sanayicilerin talepleri ve yeni projeler ele alındı. Başkan Memet Aslan, üretim ve istihdamın artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, OSB Başkanı Memet Aslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Van OSB hizmet binasında düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, bölgenin mevcut durumu, sanayicilerin talepleri ve devam eden çalışmalar ele alındı. Başkan Memet Aslan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Van OSB'nin bölge ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Gündem maddeleri ele alındı

Toplantıda gündem maddeleri detaylı şekilde görüşülerek değerlendirmeye alındı. Altyapı çalışmaları, enerji ihtiyacı, yatırım alanlarının genişletilmesi ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

"Üretim ve istihdam önceliğimiz"

Başkan Aslan, Van OSB'nin gelişimi için ortak akıl ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Sanayimizin güçlenmesi, üretimin artması ve istihdamın genişlemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van'ı üretim ve yatırım merkezi haline getirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Yeni projeler değerlendirildi

Toplantıda ayrıca, Van OSB'de planlanan yeni projeler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bölgeye yeni yatırımcıların kazandırılması, mevcut işletmelerin kapasite artırımı ve ihracatın geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından alınan kararların hayata geçirilmesi temennisiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
