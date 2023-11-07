Van'ın Edremit Belediyesi E-Ticaret Modül Lansmanı Gerçekleştirdi

Van'ın Edremit Belediyesince "E-Ticaret Modül Lansmanı" programı gerçekleştirildi.

Edremit Aile Toplum Merkezi'ndeki programda konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, projenin bölgede bir ilk olma özelliği taşıdığını bildirerek, her zaman kadın odaklı çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Edremit'te kurulan kadın kooperatiflerinden kadın emeği pazarına kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Say, şöyle konuştu:

"Her sene birkaç kez özellikle Kadın Aile Müdürlüğümüzün yaptığı ürünleri sergileyecek mekanlar oluşturduk, fuarlar açtık. Nitekim Van genelinde ve il dışında oluşturulan tüm fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Bu noktada bundan sonra daha profesyonel, Edremit'in bir marka olduğu bir çalışma yürüteceğiz. İsmini de Mavi Edremit koyduk. Edremit özelinde bir çalışma yaptık ama İpekyolu'ndan, Tuşba'dan, Van'ın neresinden olursa olsun kadın emeğinin olduğu, kadınların talep ettiği her alanda onlara alan açtık."

Programa, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve aile destek merkezi kursiyerleri katıldı.