Van'daki kombi bakım ustalarından tasarruf önerileri

Van'da kombi bakımı yapan ustalar, doğal gaz faturalarını düşürmek için kullanılmayan odaların ve kombiye yakın olan peteklerin kapatılmasını veya ayarının düşürülmesini öneriyor.

Van'daki kombi bakım ustaları, havaların soğumaya başlamasıyla yüksek gelen doğal gaz faturalarında tasarruf sağlamak için kullanılmayan odanın ve kombiye yakın olan peteklerin kapatılmasını veya ayarının düşürülmesi önerisinde bulundu.

Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altın düşmesiyle birlikte doğal gaz faturalarını hafifletmek isteyen vatandaşlar, tasarruf yolları aramaya başladı. Van'da yıllardır kombi bakımı yapan ustalar ise doğal gaz tüketimini düşürmek için yalıtım ve kombilerde bazı kurallara uyulması konusunda önerilerde bulunuyor. Uzmanlar, düşük fatura için güneşli günlerde kombinin gündüz kapatılmasını, ısı dengesi için termostat kullanımını, kullanılmayan odaların ve kombiye yakın olan peteklerin kapatılmasını veya ayarının düşürülmesi gibi tavsiyelerde bulundu.

İHA muhabirine konuşan kombi ustası Şahismail Gültepe, ısı yalıtımlı evlerde kombi sıcaklık ayarlarının biraz daha düşük ayarlanması gerektiğini belirtti. Hava sıcaklığına göre kombinin gündüz çalıştırılıp çalıştırılmamasına karar verilmesi gerektiğini ifade eden Gültepe, "Ev gündüz güneş görüyorsa kombinin kapatılması gerekiyor. Akşam ise tekrar açılması gerekiyor. Açıp kapattığımızda doğal gaz faturası yüksek gelir diyenler var. Ancak bu havada gündüz açmaya gerek yok. Van'da geceleri hava sıcaklığı eksiye düşüyor. Evin yalıtım ve ısınma durumuna göre akşamları 40-45 dereceye ayarlanmalıdır. İzolasyon olmayan evler ise çok zor ısınır" dedi.

"Kullanmadığınız odanın peteklerini kapatın"

Tasarruf sağlamak için kullanılmayan odalardaki peteklerin kapatılmasını öneren Gültepe, "Faturada tasarruf sağlama için özellikle kombi ve petek bakımı çok önemlidir. Kadınlar küçük bir bulaşık yıkamak için bile sıcak suyu açmaktadır. Musluğun bu şekilde sürekli açılıp kapatılması büyük bir yüktür" diye konuştu.

Kombiye yakın peteğin kapatılmasını veya sıcaklık ayarının düşürülmesini tavsiye eden Gültepe, bu durumda evdeki diğer peteklerin dengeli ısınacağını ve durumun faturaya olumlu yansıyacağını kaydetti. - VAN