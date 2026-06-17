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Van'da karların geç erimesi şifalı otların tezgah ömrünü uzattı

Van'da karların geç erimesi şifalı otların tezgah ömrünü uzattı
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Van'ın yüksek rakımlı dağlarında toplanan şifalı otlar, bu yıl yoğun yağışlar ve karların geç erimesi nedeniyle haziran ortasında da tezgahlarda yer alıyor. Otlar bölge ekonomisine katkı sağlarken, vatandaşların sofralarını süslüyor.

Van'ın yüksek rakımlı dağlarında ve yaylalarında büyük emeklerle toplanan şifalı otlar, bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve karların geç erimesi nedeniyle haziran ayı ortasında da tezgahlardaki yerini koruyor.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayı sonunda tükenen doğal otlar, bu sezon hem daha uzun süre geçim kaynağı oldu hem de vatandaşların sofralarını süslemeye devam ediyor. Van'ın yüksek kesimlerinde yetişen çiriş, heliz, sirmo, akpancar (keledoş otu) ve uçkun (yayla muzu) gibi endemik ve şifalı bitkiler, kent merkezindeki seyyar tezgahlarda ve pazarlarda satışa sunulmaya devam ediyor.

Bölgede bu yıl ilkbahar aylarında meydana gelen yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların geç erimesi, dağ otlarının toplama sezonunu doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayının son günlerinde tezgahlarda tükenen otlar, bu yıl hava şartlarına bağlı olarak haziran ayının ortalarına gelinmesine rağmen yoğun şekilde alıcı buluyor.

Yüksek dağlarda, zorlu coğrafi şartlar altında toplanan ve kilogram fiyatı 100 ile 250 lira arasında değişen bu otlar, bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Özellikle Van'ın tescilli otlu peynirinin ham maddesi olan ve yöresel yemeklerde kullanılan bitkiler, taze tüketiminin yanı sıra kış ayları için kurutularak ya da salamura edilerek de saklanıyor. Doğal beslenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği otlar, bu yıl uzayan sezonuyla hem toplayıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

"Otlar köylüler için geçim kaynağı oldu"

İHA muhabirine konuşan satıcı Aydın Kırmız, bu yıl etkili olan yağışların otların kalitesini artırdığını ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirtti. Mevsimsel olarak bazı otların döneminin kapandığını, bazılarının ise satışının sürdüğünü ifade eden Kırmız, "Şu an mendi, hengedan ve kenger otları bitti. Sirmo ve uzun mendi gibi otlar ise hala tezgahlarımızdadır. Bu otlar köylüler için geçim kaynağı oldu. Bize getiriyorlar, bizler de kazanıyoruz. Aslında insanımız biraz tembelleşmiş. Bu yıl çok güzel mantar da var ve kilosu 700-800 lira civarındadır. Ancak toplanmıyor, geçen yıla oranla bize daha az geldi. Ancak bu yıl gelen otların hepsi çok kaliteliydi" dedi.

Satışını yaptıkları şifalı otların büyük bir kısmının Van'ın tescilli otlu peynirinin yapımında kullanıldığını dile getiren Kırmız, bazı otların ise bölgeye özgü yöresel yemeklerde değerlendirildiğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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