Van'da bıçak bileme ustalarının yoğun bayram mesaisi

Van'da Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme ustalarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Van'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar hazırlıklarına hız verdi. Kurban kesim işlemlerinin sorunsuz ve hızlı yapılması amacıyla ellerindeki körelen bıçak, satır ve baltaları biletmek için vatandaşlar, bıçak bileme ustalarının dükkanlarında yoğunluğa neden oldu. Kentteki bıçakçılar, artan talebi karşılayabilmek adına mesai saatlerini artırdı.

Vatandaşların bir kısmı kurban kesimi için sıfır bıçak almayı tercih ederken, geneli ise evlerindeki eski bıçakları bileyerek geri kazandırmayı seçiyor. Her bayram dönemi benzer bir yoğunluk yaşandığını ifade eden bıçak bileme ustaları, vatandaşların genellikle son günleri tercih etmesinden dolayı sıkışıklık yaşandığını söylüyor. Son günlerde oluşan aşırı yoğunluğun işçilik kalitesini etkileyebileceğini belirten ustalar, vatandaşların daha güvenli ve keskin aletlerle bayrama girmesi için bileme işlerini şimdiden tamamlamaları gerektiği uyarısında bulundu.

"İşler son güne bırakılınca yeterince itina gösteremiyoruz"

İHA muhabirine konuşan bıçak bileme ustası Erdal Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinin hareketlendiğini belirtti. Vatandaşın bileme işini genellikle son güne bıraktığını ve bu durumdan dolayı yoğunluk yaşadıklarını hatırlatan Duran, "Bu yoğunluktan dolayı işimize özen gösteremiyoruz. Müşterilerden bu konuda hem biz şikayetçi oluyoruz hem de onlar itina gösteremediğimizden dolayı şikayetçi oluyor. O yüzden bıçaklarını biraz erken getirip bilemelerini yaptırmaları daha iyi ve uygun olur. Bizler için de onlar açısından da daha rahat olur" dedi.

Son günde gelen müşteriyi yoğunluktan dolayı 3-4 saat bekletmek zorunda kaldıklarını dile getiren Duran, "Ama şu anda getirmiş olsa, 15-20 dakika içerisinde hazırlayıp verebiliyoruz. Son günlerde yoğunluktan dolayı sabahlıyoruz. Gelen müşteriyi geri çevirdiğimizde onlar da mağdur oluyor, biz de mağdur oluyoruz. Yok diyemiyoruz. Evet dediğimizde ise biz sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

"Bilenmeyen bıçaklar hayvan için eziyet oluyor"

Kurbanlık hayvanın ibadete uygun ve eziyet çekmeden kesilmesi için bıçak kalitesinin önemli olduğunu ifade eden Duran, "Bıçakların, kurbanlık hayvanın acı çekmemesi, rahat bir şekilde kesilebilmesi için normalde şimdi bilenmesi lazım. Bıçak kesmediği zaman hayvan için de eziyet olmuş oluyor. O yüzden şimdiden getirilip bilenmesi daha güzel olur" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı