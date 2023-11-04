Van'da ikinci el araç fiyatlarında sert düşüş

Van'da ikinci el araç fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarı ise araç almak ve satmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Ülke genelinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, ikinci el açık oto pazarına akın etti. Cumartesi gününde büyük yoğunluk yaşanan pazarda, araçlardaki fiyat düşüşü dikkat çekti.

İHA muhabirine konuşan Ömer Akkaya isimli araç satıcısı, sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte ikinci el araç satışlarının da düştüğünü belirtti. Daha önce 410 bin liraya satacağı aracını 360 bin liraya satışa çıkardığını ifade eden Akkaya, ancak bu fiyata rağmen aracını satamadığını söyledi.

"İkinci el araç almanın tam zamanı"

Seçkin Alver isimli bir diğer araç satıcısı da ikinci el araçlarda bir panik havası olduğunu belirterek, "Yatırımını altından ve dövizden çekip araca yatırım yapanlarda bir panik havası oluştu. Şimdilere aracımı satayım işimi düzelteyim diyorlar. Sene sonuna kadar piyasalarda bir düzelme olur diye düşünüyorum. Şu an ikinci el araç almanın tam zamanıdır" diye konuştu.

Yeni bir araç almak amacıyla mevcut aracını satışa çıkardığını söyleyen Ramazan Güler isimli vatandaş da "İkinci el araç piyasası bundan birkaç ay önce çok yüksekken şimdi düşüş eğilimdedir. Mevcut piyasaya baktığımızda aracını satarlarsa daha kazançlı çıkıp, yüksek modelini alabilirler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - VAN