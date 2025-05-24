Van'da Genç Girişimcilerden Yeni Telefon Mağazası: Cep X

Van'da genç girişimciler Yusuf Öztürk ve Yakup Güneş tarafından kurulan Cep X isimli telefon mağazası hizmete açıldı.

Vanmall AVM'de hizmete sunulan mağazanın açılışında konuşan Cep X işletme sahipleri Yusuf Öztürk ve Yakup Güneş, "Daha önce Van'da birçok sektörde yer aldık. Ancak teknoloji sektörünün çok daha fazla ilgi gördüğünü fark ettik. Bu yüzden birlikte bu sektöre girdik. İki genç girişimci olarak AVM'de faaliyet veriyoruz. Tüm herkesi mağazamıza bekliyoruz" dedi.

Mağazada sıfır ve ikinci el telefonları, telefon aksesuar satışlarının yanı sıra telefon tamirlerinin de yapıldığını belirten genç girişimciler, "Risk almadan ticarete atılmaz. Rızkın kefili Allah'tır. Bizlerde bu riskleri göze aldık. İnşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar mağazayı gezdi. - VAN