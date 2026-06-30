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Van'ın Erçek-Özalp-Saray alüvyonları yer altı suyu işletme sahası olarak belirlendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Van'ın Erçek-Özalp-Saray alüvyonları yer altı suyu işletme sahası olarak belirlendi. Bölgede açılacak kuyular için belge zorunluluğu getirilirken, Erçek Gölü Sulak Alan Tampon Bölgesi'nde yeni sondaj kuyusu açılması yasaklandı.

Van'ın Erçek-Özalp- Saray alüvyonları "yer altı suyu işletme sahası" olarak tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Van'ın Erçek-Özalp-Saray alüvyonları yer altı suyu işletme sahası oldu.

Belirlenen alanda açılacak yer altı su kuyuları, yalnızca alüvyon akifer içinde kalacak şekilde projelendirilecek, alüvyon birimin tabanını aşacak şekilde sondaj yapılması yasaklanacak.

Su temini maksadıyla kesitleri ne olursa olsun 10 metreden derin açılacak her türlü kuyular ile (el ile açılan kuyular hariç) ufki (yatay) veya meyilli (eğilimli) her türlü galeri, tünel gibi kazılar için belge alınması gerekecek.

İşletme sahasındaki Erçek Gölü Sulak Alan Tampon Bölgesi'nin sınırları içinde yeni su sondaj kuyusu açılmasına da izin verilmeyecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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