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Van'da Altın Fiyatlarının Yükselmesi İmitasyon Takıya Yönlendiriyor

Van'da Altın Fiyatlarının Yükselmesi İmitasyon Takıya Yönlendiriyor
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Van'da düğün sezonu öncesinde altın fiyatlarındaki artış nedeniyle, çiftler ve genç kızlar imitasyon takılara yönelmeye başladı. 10 yıldır imitasyon takı dükkanı işleten Zana Borak, talep artışı ve imitasyon takıların altınla birebir görüntü sağlayarak daha düşük maliyetli olmasının etkilerini aktardı.

AŞİRET düğünlerinde gelin ve damada milyonlarca liralık takının takıldığı Van'da altın alamayanlar, imitasyon takı alıyor. 10 yıldır imitasyon takı mağazası işleten Zana Borak (32), son 2 yıldır altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, genç kızların ve evlenecek olan çiftlerin düğünler için imitasyon takılara yoğun ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Her yıl düğün sezonunun başlamasıyla birlikte farklı aşiretlere mensup çiftler için Van'da dillere destan düğünler yapılıyor. Binlerce davetlinin katıldığı düğünlerde gelin ve damada milyonlarca liralık takı takılıyor.

Kentte son 2 yıldır altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle düğün için altın alamayan genç kızlar ve evlenecek olan çiftler, imitasyon takılara yoğun ilgi göstermeye başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, evli çiftler ve yakınlarının düğünlerine katılacak olan genç kızlar imitasyon mağazasına gelip takı alıyor.

'ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İMİTASYONA YÖNLENDİRİYOR'

Van'da 10 yıldır imitasyon takı mağazası işleten Zana Borak, son iki yılda altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ailelerin takı almakta zorlandığını, bu nedenle imitasyon takılara yoğun ilgi olduğunu söyledi. Borak, "Bölgemiz aşiretler bakımından zengin bir bölge. Van, özellikle Hakkari, Yüksekova, Şırnak ve Van'ın ilçelerinde yaşayan birçok aşirete ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle de bölgedeki düğünler büyük maliyetlere sebep oluyor. Altın fiyatları da yükselince insanlarımız imitasyona yönelmeye başladı. İmitasyona talep artınca da bu sefer inanılmaz ürünler ortaya çıkmaya başladı. Gümüşten, bakırdan, pirinç madenlerinden özel takılar yapılıp ve altın suyuyla kaplanıyor. Görüntü olarak altınla birebir oluyor. Maliyet olarak da altından çok çok daha düşük. Bölgemizde 22 ayar set kuyumcularda yaklaşık bir milyon lirayı bulurken, bizde 22 ayarın altın kaplaması kalitesine göre 5 ile 15 bin lira arasında satılıyor. Özellikle son iki yıldır yeni evlenen çiftler de bunu talep etmeye başladı. Yatırım olarak mantıksız geliyor çiftlere, ancak düğünler için alıyorlar." dedi.

Takı deneyen Zerda Karabulut ise altın fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı yakınının düğünü için imitasyon takı alacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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