Bakan Uraloğlu'ndan Van'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'ın Tuşba ilçesindeki 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk bilgilere göre, ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."