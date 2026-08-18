Vali Ustaoğlu Gönen'de Yaban Mersini Hasadına Katıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma'daki kavun hasadı programının ardından Gönen ilçesinin Çobanhamidiye Mahallesi'nde özel bir mülke ait yaban mersini üretim alanında gerçekleştirilen hasada katıldı.

Çobanhamidiye Mahallesi'ndeki üretim alanını ziyaret eden Vali Ustaoğlu, yaban mersininin yetiştirilmesi ve hasat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tarlada incelemelerde bulunan Ustaoğlu, hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Hasat programına, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, İl Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aziz Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Çam katıldı.

Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün Gönen'imizin Çobanhamidiye Mahallesi'nde yaban mersini hasadına katıldık. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı bu güzel hasat dönemine hep birlikte şahit olduk. Balıkesir, tarımsal üretim açısından önemli bir potansiyele sahip. Bölgemizde farklı ürünlerin yetiştiriliyor olması tarımsal çeşitliliğimiz açısından büyük önem taşıyor. Yaban mersini üretiminin de bölgemizde gelişerek devam etmesini temenni ediyoruz. Üreticilerimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını alması bizim için önemli. Hasadın tüm üreticilerimize bereket, bol kazanç ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı