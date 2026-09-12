Haberler

Vali Masatlı, Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Vali Masatlı, Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi’nde incelemelerde bulundu
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi’nde saha incelemesi gerçekleştirdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'nde saha incelemesi gerçekleştirdi.

Kırıkhan'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı; yetkililerden projenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar, ilerleme planları ve hedeflenen kapasite hakkında bilgi aldı.

İleri teknoloji ve yerli üretim hedefiyle hayata geçirilen projenin, Kırıkhan ve Hatay'ın ekonomik gelişimi ile istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.

Endüstri Bölgesi'nin aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'nin 'Öcalan'a ev' açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili iddiasını Gürlek yalanladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatura ona kesildi! Galatasaray'da Eren Elmalı kulübeye çekiliyor

Fatura ona kesildi! Galatasaray'da yıldız isim kulübeye çekiliyor
Ece Erken Dubai'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ediyor

Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü