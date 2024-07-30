Adana Ana Konteyner Limanı Adana ve Bölge Ticaretini Etkileyecek

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Liman Alanı ile Adana ve bölge ticari potansiyelinin en üst düzeyde etkileneceğini kaydetti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Liman Alanı ile Yumurtalık ve Karataş ilçelerinin sahillerini denizden inceledi. Ana Konteyner Limanı'nın inceleme ziyareti sırasında bir konuşma yapan Vali Köşger; projenin Adana ve bölge ticari potansiyelini en üst düzeyde etkileyeceğinin altını çizdi.

Bu dev projenin Adana'yı dünya ticaretinde öne çıkaracağını ve böylece uluslararası alanda saygınlığın ve etkinin artacağını belirten Vali Köşger, "Bu büyük projeyi onaylayarak Adana'mıza kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yumurtalık ve Karataş sahillerinde de incelemelerde bulunan ve gerçekleştirdiği incelemenin ardından genel bir durum değerlendirmesi yapan Vali Köşger; Karataş ve Yumurtalık sahillerinin denizi, kumu ve güneşi ile çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek bu ilçelerdeki turizm yatırımlarının artması gerektiğine dikkat çekti.

Karataş ve Yumurtalık'ın bulundukları konum itibarıyla çok önemli bir yerde olduklarını belirten Vali Köşger, "Adana'nın Akdeniz'den dünyaya açılan penceresi olan bu güzide ilçelerimizin doğal olarak sahilleri de çok değerli. Adana'dan çıkıp çok kısa bir sürede denize ve sahile ulaşabiliyorsunuz. Bu ilimiz adına çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla ilçelerimizin bu potansiyelinin ülke ve dünya çapında bilinirliğini arttırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Sahil Güvenlik BOTAŞ Deniz Güvenlik Takım Komutanlığını ziyaret eden Vali Köşger; güvenliği, huzuru ve esenliği sağlamak için gece gündüz demeden gayret gösteren ve sahil güvenliğinin sağlanmasında fedakarca görev yapan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

Vali Köşger'in ziyaretlerinde, Karataş Kaymakamı Necati Aktan, Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve ilgili diğer yetkililer de hazır bulundu. - ADANA