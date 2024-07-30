Üye Girişi
Haberler

Adana Ana Konteyner Limanı Adana ve Bölge Ticaretini Etkileyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Liman Alanı ile Adana ve bölge ticari potansiyelinin en üst düzeyde etkileneceğini kaydetti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Liman Alanı ile Adana ve bölge ticari potansiyelinin en üst düzeyde etkileneceğini kaydetti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Liman Alanı ile Yumurtalık ve Karataş ilçelerinin sahillerini denizden inceledi. Ana Konteyner Limanı'nın inceleme ziyareti sırasında bir konuşma yapan Vali Köşger; projenin Adana ve bölge ticari potansiyelini en üst düzeyde etkileyeceğinin altını çizdi.

Bu dev projenin Adana'yı dünya ticaretinde öne çıkaracağını ve böylece uluslararası alanda saygınlığın ve etkinin artacağını belirten Vali Köşger, "Bu büyük projeyi onaylayarak Adana'mıza kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yumurtalık ve Karataş sahillerinde de incelemelerde bulunan ve gerçekleştirdiği incelemenin ardından genel bir durum değerlendirmesi yapan Vali Köşger; Karataş ve Yumurtalık sahillerinin denizi, kumu ve güneşi ile çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek bu ilçelerdeki turizm yatırımlarının artması gerektiğine dikkat çekti.

Karataş ve Yumurtalık'ın bulundukları konum itibarıyla çok önemli bir yerde olduklarını belirten Vali Köşger, "Adana'nın Akdeniz'den dünyaya açılan penceresi olan bu güzide ilçelerimizin doğal olarak sahilleri de çok değerli. Adana'dan çıkıp çok kısa bir sürede denize ve sahile ulaşabiliyorsunuz. Bu ilimiz adına çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla ilçelerimizin bu potansiyelinin ülke ve dünya çapında bilinirliğini arttırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Sahil Güvenlik BOTAŞ Deniz Güvenlik Takım Komutanlığını ziyaret eden Vali Köşger; güvenliği, huzuru ve esenliği sağlamak için gece gündüz demeden gayret gösteren ve sahil güvenliğinin sağlanmasında fedakarca görev yapan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

Vali Köşger'in ziyaretlerinde, Karataş Kaymakamı Necati Aktan, Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve ilgili diğer yetkililer de hazır bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yavuz Selim Köşger Adana Güvenlik Ekonomi Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Bakmadan Geçme

Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı? 2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede?
Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title