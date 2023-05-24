Vali Ersin Yazıcı, havalimanı genişleme projesi çalışmalarını yerince inceledi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Çalışmaların sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Vali Yazıcı; "Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya Havalimanı'mızdaki çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, dış hatlar yolcu sayısı bakımından Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olan Antalya Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ersin Yazıcı, DHMİ Antalya Havalimanı Baş Müdürü Durdali Şavkar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DHMİ Antalya Havalimanı Baş Müdürü Durdali Şavkar inşaat çalışmaları çerçevesinde yürütülen; iç hatlar ve 2. dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, VIP terminali, Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni taksi yolları, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı ile yıllık yolcu kapasitesinin 2 katına çıkarılması konularında Vali Yazıcı'ya bilgi vererek çalışma alanını gezdirdi.

"Tamamlanan ve devam eden çalışamalar hakkında bilgi aldık"

Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasına dikkat çeken Vali Yazıcı; "Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya Havalimanı'mızdaki çalışmaları yerinde inceledik. Tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

"Antalya turizmine çok büyük değer katacak"

Antalya Havalimanı'ndaki genişleme projesinin Antalya turizmine artı değer katacağını söyleyen Vali Yazıcı şunları kaydetti: "Antalya Havalimanı'ndaki genişleme projesi hem Antalya turizmine hem de ülkemizin turizmine çok büyük değer katacağına yürekten inanıyorum. Önümüzde yoğun bir sezon bizi bekliyor. Tüm çalışmalarımızı ve önlemlerimizi bu doğrultuda alıyoruz. Tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."

Kontrol kulesinde incelemelerde bulundu

Antalya Havalimanı'nda inşaatı tamamlanan ve devam eden projeleri incelemenin ardından havalimanındaki kuleye geçerek bilgi alan Vali Yazıcı, görevli personelle uçakların rahat ve güvenli bir şekilde iniş-kalkış yapmaları açısından kritik öneme sahip kontrol kulesi ile ilgili sohbet etti.

DHMİ'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

Temaslarının ardından DHMİ Antalya Havalimanı Baş Müdürü Şavkar'ı makamında ziyaret eden Vali Yazıcı, DHMİ'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. DHMİ'nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla Antalya'ya büyük katkılar sunduğuna değinen Vali Yazıcı; "Devlet Hava Meydanları İşletmesi, şehrimizde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla turizmin başkenti Antalya'mıza büyük katkılar sunuyor. Özellikle de Antalya Havalimanı'ndaki genişleme projesi bunun en büyük örneği. Ben Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüzün ilerleyen zamanlarda çok daha iyi hizmetlere ve başarılı işlere imza atacağını düşünüyorum. Kurumumuzun 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Görüşmenin sonunda DHMİ Antalya Havalimanı Baş Müdürü Şavkar, Vali Yazıcı'ya DHMİ'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü münasebetiyle plaket takdim etti. - ANTALYA