Şırnak Valisi Birol Ekici Gabar Dağı'na İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi
Şırnak Valisi Birol Ekici, Kırklareli Valiliğinden atanarak başladığı görevine Gabar Dağı'nda günlük 47 bin 800 varil petrol üreten petrol sahasında incelemeler yaparak başladı. Ekici, sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Şırnak Valisi Birol Ekici, ilk ziyaretini Türkiye'nin petrol dağı Gabar dağına yaptı.
19 Eylül 2024 Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğinden Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, görevine başladı. Vali Ekici, göreve başladığı ilk gün, günlük 47 bin 800 varil petrol üretimi gerçekleştiren Gabar Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında incelemelerde bulundu. Vali Ekici, sahadaki görevlilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ŞIRNAK