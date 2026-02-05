Haberler

Vali Çiftçi Oltu'da işletmeleri ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya üretim tesisini ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Tesis, çevre dostu uygulamalar ve dijital yazılımlarla yüksek hassasiyetli üretim yapıyor.

Tesiste; membran kapak üretimi, CNC kesim ve kenar bantlama makineleriyle gerçekleştirilen üretim süreçleri incelendi, yatak odası, yemek odası ve genç odası mobilyalarının yanı sıra projeye özel imalat yapıldığı ifade edildi. Ziyarette, tesiste 20 personelin istihdam edildiği, tasarım ve üretim süreçlerinde dijital yazılımlar kullanılarak yüksek hassasiyetli üretim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ayrıca fabrikanın enerji ihtiyacının, tesis bünyesinde kurulan güneş enerjisi sistemiyle karşılandığı ve üretim süreçlerinde çevreye duyarlı uygulamaların benimsendiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
