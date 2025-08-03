Vali Çiçek, Posof ve Hanak'taki Gençlik Yatırımlarını İnceledi

Vali Çiçek, Posof ve Hanak'taki Gençlik Yatırımlarını İnceledi
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof ve Hanak ilçelerinde yapım çalışmaları devam eden gençlik merkezleri ve sentetik çim saha projelerini yerinde inceleyerek, gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sunacak bu yatırımların önemine vurgu yaptı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof ve Hanak İlçelerinde Yapım Çalışmaları Devam Eden Posof Gençlik Merkezi ve Hanak Sentetik Çim Saha Çalışmalarını Yerinde İnceledi.

Yürütülen projeleri yerinde gören Vali Çiçek, yetkililerden inşaat süreci, fiziki altyapı çalışmaları ve planlanan hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak bu yatırımların, bölgeye dinamizm kazandırması hedefleniyor.

Çiçek, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin donanımlı, sağlıklı ve üretken bireyler olarak yetişmeleri adına her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bu yatırımlar, sadece bugünün değil, yarının güçlü Ardahan'ını inşa etme yolunda önemli adımlardır" dedi.

Ziyaretlerde Vali Çiçek'e, Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu ve Hanak Kaymakamı Elif Meram da eşlik etti. İnşaatı devam eden tesislerin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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