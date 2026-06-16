Vali Aydın Baruş KUDAKA'da

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUDAKA) bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ajansın bölgede yürüttüğü faaliyetler, destek programları ve ekonomik kalkınmaya yönelik projeler detaylıca ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vali Aydın Baruş ziyarette KUDAKA'nın Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan sorumluluk sahasındaki mevcut çalışmaları hakkında brifing aldı. Bölgesel kalkınmayı ivmelendirecek yatırım odaklı projelerin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda, gelecek dönem planlamaları üzerinde duruldu.

Ziyaretin ana gündem maddelerinden birini ise bölgenin ekonomik ve sosyal refahını artıracak yeni iş birliği imkanları oluşturdu. Vali Baruş, KUDAKA'nın sunduğu destek programlarının bölge potansiyelini harekete geçirmedeki önemine dikkat çekerek yürütülen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Görüşme, karşılıklı fikir alışverişi ve gelecek projeksiyonlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı