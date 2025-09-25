Vakıf Katılım'dan Tüzel Müşterilere Vaade Dayalı Kıymetli Maden İşlemleri

Vakıf Katılım, "Vaade Dayalı Kıymetli Maden İşlemleri" ile tüzel müşterilerine, maliyetlerini bugünden hesaplama ve fiyat dalgalanmalarına karşı korunma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çözüm ve ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Finansal risklerini etkin şekilde yönetmek isteyen tüzel müşteriler için sunulan "Vaade Dayalı Kıymetli Maden Alım/Satım İşlemleri" (Forward) sayesinde, ileri vadeli kıymetli maden alımlarına ve yükümlülüklerine ilişkin fiyatlar bugünden belirlenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Hazine ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Tarık Börekçi, kullanıcıların ihtiyaçlarını esas alarak sundukları işlemle, tüzel müşterilere maliyetlerini önceden bilme ve geleceğe ilişkin daha sağlıklı planlama yapma imkanı sağladıklarını belirtti.

Bu işlemin "Döviz Forward" işlemleriyle aynı işleyişe sahip olduğunu aktaran Börekçi, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak sunduğumuz bu ürünle tüzel müşterilerimiz, kıymetli maden piyasalarındaki dalgalanmalara karşı kendilerini güvence altına alabiliyor. Örneğin, altın üretimi yapan bir firma, gelecekte üreteceği ve anlaşma kapsamında satacağı altının fiyatını bugünden sabitleyerek, çıkarma maliyetleriyle ticari karını da öngörülebilir hale getirebiliyor. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de finansal istikrarı destekleyen çözümler sunmaya devam edeceğiz."