Vakıf Faktoring AŞ Halka Arz İçin Hazırlanıyor

VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring AŞ, 12-13-14 Kasım'da halka arz olacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Faktoring AŞ, Kurumsal, Ticari ve KOBİ firmalarına verdiği finansman desteğiyle kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Güçlü sermaye yapısı, uzman kadrosu ve müşteri odaklı çalışma prensibi ile istikrarlı büyümesini sürdüren, faktoring sektörünün öncü şirketlerinden Vakıf Faktoring AŞ şimdi de gerçekleştireceği halk arz ile ürettiği değeri yeni yatırımcılarla paylaşmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Vakıf Faktoring AŞ'nin yaptığı halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Halka arz sürecinde talep toplama, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle, 12-13-14 Kasım'da 14,20 lira sabit fiyatla gerçekleştirilecek.

Sermaye artırımı ve ortaklık pay satışı yoluyla halka arz olacak Vakıf Faktoring'in mevcut çıkarılmış sermayesinin 850 milyon liradan 900 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. 225 milyon adet nominal değerli payların satışında, yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcıya ve yüzde 40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek.

Halka arzın 3 milyar 195 milyon lira büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası halka açıklık oranının da yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Dört dönem üst üste en yüksek kar eden şirket oldu

Faktoring sektörüne ilişkin yayınlanan Finansal Kurumlar Birliği ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, Vakıf Faktoring AŞ 2020-2023 arasında dört dönem üst üste aktif büyüklük, faktoring alacakları büyüklüğü ve en yüksek net kar elde eden faktoring şirketi sıralamasında birinci olarak sektördeki konumunu sağlamlaştırdı. Böylece sadece finansal büyüme hedeflerini gerçekleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir karlılık konusundaki kararlığını da ortaya koydu.

Vakıf Faktoring, 2024'te 105,2 milyar lira işlem hacmi, 32,9 milyar lira aktif büyüklük, 1,7 milyar lira net kara sahip olurken, 2025'in ilk 6 ayında da başarılı finansal sonuçlara imza atarak 45,8 milyar lira işlem hacmi, 32,4 milyar lira aktif büyüklük, 881 milyon lira net kara ulaştı. Böylece 2025'te de sektöründeki en büyük aktif büyüklüğe ve en yüksek net kara sahip şirketlerden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösterdi.

Şirket, aktif kalitesinin en büyük göstergelerinden biri olan ve sektör ortalamasının çok altında gerçekleşen bir takibe dönüşüm oranı ile sürdürülebilir karlılığın korunması konusundaki başarılı performansını yılın ilk yarısında da devam ettirdi.

Sektörünün takibe dönüşüm oranı yüzde 2,03 olarak gerçekleşirken, şirketin takibe dönüşüm oranı yüzde 0,31 olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilir değer üreterek sektördeki öncü konumumuzu güçlendiriyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Faktoring AŞ Genel Müdürü Bülent Atılgan, şirket olarak çeyrek asrı aşan tecrübeleriyle kullanıcılara hızlı ve etkili çözümler sunduklarını belirtti.

Uzun vadede sürdürülebilir değer üreterek, sektörlerindeki öncü konumlarını her geçen gün güçlendirdiklerini vurgulayan Atılgan, Şunları kaydetti:

"Şimdi de oluşturduğumuz bu değeri daha da ileriye taşımak için şirketimizin hisselerini halka arz ediyoruz. Bu halka arzla, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirip, faktoring sektöründeki rekabet gücümüzü daha da artırarak pazar payımızı ve karlılığımızı istikrarlı bir şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz halk arzda yeni yatırımcılarımızdan alacağımız güçle, sürdürülebilir bir büyüme yolunda daha da emin adımlarla yürüyerek, ülkemiz, sektörümüz ve tüm paydaşlarımız için değer sağlamaya devam edeceğiz."