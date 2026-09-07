Denizli'de Üzüm Sektörü İstişare Toplantısı

Denizli'de üzüm sektörünün mevcut durumu, üreticilerin beklentileri ve sektörde yaşanan sorunların ele alındığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli Vali Yardımcısı Ali Partal başkanlığında düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Ziraat Odası başkanları, üretici temsilcileri, üzüm işleyen gıda işletmeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Üzümde Fiyat ve Üretici Beklentileri Görüşüldü

Toplantıda Denizli'de üzüm üretiminin genel durumu, alım fiyatları, üreticilerin beklentileri, sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Üreticilerin yaşadığı sorunların doğrudan sektör temsilcileriyle birlikte ele alındığı toplantıda, üzüm üretiminin sürdürülebilirliği için atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Hedef, Denizli Üzümünün Değerini Artırmak

Toplantıda, üreticinin emeğinin karşılığını alması, sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesi ve Denizli üzümünün hak ettiği değere ulaşması için ortak çalışmalar yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Üretici, sektör temsilcileri ve kamu kurumlarının bir araya geldiği toplantının, üzüm sektörünün geleceğine yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı