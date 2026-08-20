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Buldan'da Üzüm Üreticilerinden Fiyat Tepkisi: 'Batıyoruz'

Buldan'da Üzüm Üreticilerinden Fiyat Tepkisi: 'Batıyoruz'
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Buldan'da turfanda çekirdeksiz Sultaniye üzümün kesim ve kurutma sezonu başladı. Yaş üzümün düşük fiyatla alınmak istenmesine tepki gösteren üreticiler, artan maliyetler ve belirsiz kuru üzüm fiyatları nedeniyle zor durumda olduklarını dile getirerek, emeklerinin karşılığını ve destek beklediklerini ifade etti.

Buldan'da turfanda çekirdeksiz Sultaniye üzümün kesim ve kurutma sezonu başladı. Yaş üzümün tüccarlar tarafından düşük fiyatla alınmak istenmesine tepki gösteren üreticiler, artan maliyetler karşısında zor durumda olduklarını belirterek kuru üzüm fiyatlarının bir an önce açıklanmasını istedi.

Buldan'ın Yenicekent Mahallesi'nde üzüm üreticilerinin yoğun mesaisi başladı. Turfanda çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini kesmeye başlayan üreticiler, yaş üzümün tüccarlar tarafından düşük fiyatla alınmak istenmesi üzerine ürünlerini sergilerde kurutmaya yöneldi.

Bir yıllık emeklerinin karşılığını alamamaktan yakınan üreticiler, başta mazot, gübre ve zirai ilaç olmak üzere işçilik maliyetlerinin her geçen yıl arttığını, buna rağmen üzüm fiyatlarının geriye gittiğini ifade etti. Üreticiler, kuru üzüm fiyatlarının henüz açıklanmamasının da belirsizliği artırdığını ifade ederek yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı, "Batıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Üzüm üreticileri, kendilerine yeterli desteğin verilmediğini savunarak, "Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri artıyor. Ama üzüm fiyatları geriye gidiyor. Biz üzüm üreticileri üvey evlat muamelesi görüyoruz" dedi.

Üreticiler, her platformda üzümün ve üreticinin hakkını savunmaya devam edeceklerini belirterek yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu. "Biz üzüm üreticileri sadaka değil, emeğimizin hakkını istiyoruz. Unutulmasın ki üretici varsa üzüm var, gelecek var. Bize sahip çıkın, bizler de sahip çıkalım" ifadelerini kullanan üreticiler, ürünlerinin değerinde alıcı bulmasını ve kuru üzüm fiyatlarının üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde açıklanmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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