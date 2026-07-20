Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik: Hükümet Refahı Artırarak Seçim Kazanma İşinden Çoktan Vazgeçti

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Sosyal politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, seçim öncesinde kademeli emeklilikle ilgili adım atılmasını bekleyen milyonlarca çalışan ile aylıklarına son 3,5 yılda yitirdikleri alım gücünü telafi edecek oranlarda artış talep eden emeklilerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hükümetin izlediği politikalara işaret ederek, seçim öncesinde kademeli emeklilikle ilgili bir düzenleme ve emekli aylıklarına tatmin edici bir zam beklemediğini söyledi. Çelik, "Bu seçimi almak için siyasal ve hukuksal birtakım manevralara başvuruyorlar. Zaten ekonomik refah sağlayarak, seçmeni tatmin ederek, onun oyunu alarak seçim kazanma işinden çoktan vazgeçtiler" dedi.

Prof. Dr. Aziz Çelik, ANKA Haber Ajansı'na, kademeli emeklilik ve emeklilerin aylıklarına seçim öncesinde beklediği enflasyon üzerindeki zamla ilgili sorularını yanıtladı.

Çelik, hükümetin, 14-28 Mayıs 2023'te yapılan seçimler öncesinde EYT ile ilgili adım attığını hatkırlatarak, "Seçimi kaybedeceğini gördüğü için Mayıs 2023 seçimleri öncesinde bu adım attı. Seçimi kaybetmemek için çıkardılar. Ancak, sonra da 'EYT'yi çıkardık, sosyal güvenliği batırdık' gibi demagojiye başvurdular" dedi.

Çelik, 9 Eylül 1999'dan sonra işe girenler için bir düzenleme yapılmadığını belirterek, "Bu tarihten önce işe girenler yaş koşulu olmaksızın emekli olabilirken, 9 Eylül'de ilk kez sigortalı olan biri erkekse 17, kadınsa 20 yıl gecikmeyle emekli olacak. Bu uçurum, kademeli emeklilik olarak ifade ediliyor" diye konuştu.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKMAZ

Geniş bir kesimin, seçimler öncesinde bu sorunun da çözülebileceği yönünde beklenti içinde olduğunu kaydeden Çelik, "Ben beklemiyorum. Çünkü, sosyal güvenliğe ayrılan kaynakları kısıyorlar. Kademeli emeklilik, EYT'den daha geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Dolasıyla bunun çözümü için hükümetin sosyal güvenliğe daha fazla kaynak ayırması gerekiyor" ifadesini kullandı.

İktidarın, seçimi kazanmak için "enteresan" bazı adımlar attığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Mecbur kaldıklarında son dakikada böyle bir adım atarlar mı, doğrusu siyasi manevra kabiliyetlerine bağlı. Ben, izledikleri ekonomi politikası açısından hükümetin kademe sorununu çözecek bir yaklaşıma sahip olduğunu düşünmüyorum. Belki palyatif bir şeyler olabilir ama kamuoyunun beklentisini karşılayacak bir adım atmayabilirler."

EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM

Çelik, "Seçim öncesinde emekli aylıklarına tatmin edici zam yapılır mı" sorusu üzerine başta emekliler olmak üzere sabit ve dar gelirlilerin son 3,5 yılda alım gücünün iyiden iyiye düştüğünü vurguladı. Hükümetin, öncekilerden farklı olarak önümüzdeki seçimi ekonomik refah sağlayacak önlemlerle kazanma politikası içinde olmadığını belirten Çelik, "Bu seçimi almak için siyasal ve hukuksal birtakım manevralara başvuruyorlar. Zaten ekonomik refah sağlayarak, seçmeni tatmin ederek, onun oyunu alarak seçim kazanma işinden çoktan vazgeçtiler. Siyasal manevralarla ve siyasal mühendislikle seçimi almaya çalışıyorlar" dedi.

Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli aylıklarına seçim öncesinde resmi enflasyonun üzerinde artış yapmalarının da olası olduğunu belirterek, "Ama aylıklar, o kadar bastırıldı ki… Resmi enflasyonun üzerine 3-5 puan ekleyerek alım gücündeki son 3,5 yıldaki gerilemeyi telafi etmeniz mümkün değil. Elbette, iyileştirme yapabilirler. Önemli olan alım gücünde hissedilir bir artış olur mu? Ben bunu beklemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA