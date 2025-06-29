UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza

UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza
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Ticari araç sahiplerini ilgilendiren UTTS cihazının montaj işlemlerinin tamamlanmasına sadece 2 gün kaldı. Taktırmayanlar 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda ceza uygulanabilecek.

Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başladı. Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi.

ELLE PLAKA GİRME DÖNEMİ SONA ERDİ

Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor. Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.

CEZASI 28 BİN LİRA

UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor. UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

YAPTIRMAYANLAR GİDER GÖSTEREMEYECEK

TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

USULSÜZLÜK CEZASI 140 BİN LİRA

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

MONTAJ İÇİN SON 2 GÜN

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDüsünür:

Trump paris iklim anlasmasi bir felakettir deyip anlasmadan cikti. Turkiye ise paris iklim anlasmasi maddelerini tek tek uygyluyor. UTTSbu gun ticari yarin sivil araclara.mecburi.olacak. Sana dicek ki istedigin zaman istedigin yere gidemezsin. bu ay cok yakit almissin seni kisitliyorum. İklim kanunu budur iklim kanunu kolelik kanunudur

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Haber YorumlarıSimu:

bence tüm araçlara zorunlu olmalı. her seferinde "fiş lazım mı" diye soruyorlar. Değil derseniz anlaşmalı kişinin plakasını yazıp o almış gibi gösteriyor. sonrada da onun çalıştığı firmayı dolandırıyor.

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Haber Yorumlarıhasip alp:

sayın bakan dijital çağdayız diyor ama depo önüne çip taktırıyor… anlamsız geliyor bana Lübnan’da cep telefonunu patlatan ülke burda da böyle bişey yapabilir.. resmen her arabaya bomba yerleştiriyoruz… inşallah yanlış düşünüyorumdur..

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Şu başlığı ticari araç sahipleri diye atsanız olmazmı bu haberin ilgilendirmediği milyonlar var ama okumak zorunda kalıyor.

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