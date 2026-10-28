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Uşak tarhanası, Slow Food'un Ark of Taste listesine dahil edildi

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Zafer Kalkınma Ajansı'nın başvurusu sonucunda Uşak tarhanası, Slow Food'un Ark of Taste (Lezzet Sandığı) listesine dahil edilerek uluslararası lezzet etiketi aldı. Ajans, Uşak'ın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Zafer Kalkınma Ajansı, kentin önemli ürünlerinden Uşak tarhanasının Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından uluslararası lezzet etiketi aldığını bildirdi.

Ajanstan yapılan açıklamada, Uşak tarhanasının dünya çapında da tanınması ve görünürlük kazanması amacıyla merkezi İtalya'da bulunan Slow Food Ark of Taste'e başvuru yapıldığı belirtildi.

Değerlendirme sürecinin ardından Uşak tarhanasının lezzet etiketiyle tescillendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ajansımızın başvurusu sonucunda Uşak Tarhanası, Slow Food tarafından yürütülen Ark of Taste (Lezzet Sandığı) listesine dahil edildi. Geleneksel gıda ürünlerini, yerel üretim kültürünü ve biyoçeşitliliği korumayı amaçlayan bu liste, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor. Uşak'ın kültürel mirasının önemli bir parçası olan tarhanamızın uluslararası ölçekte tanınmasıyla, yerel değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması yolunda önemli bir adım atıldı. Yerel değerlerimizi koruyor, geleneksel lezzetlerimizi dünyaya tanıtıyoruz."

Kaynak: AA
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