Uşak'ta Güneş Enerjisi Santrali İçin Protokol İmzalandı

Uşak Valiliği ve Aydem Yenilebilir Enerji arasında Banaz ilçesinde kurulacak olan Güneş Enerjisi Santrali için protokol imzalandı. Tesisin hayata geçmesi ile yıllık yaklaşık bin 900 ton CO2 emisyonun önüne geçilecek.

Uşak'ın Banaz ilçesine kurulacak olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Uşak Valiliği ve Aydem Yenilebilir Enerji arasında protokol imzaları atıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde, Uşak İl Özel İdaresi'nin gerçekleştireceği güneş enerji santrali (GES) kurulumu için Uşak Valiliği ve Aydem Yenilenebilir Enerji arasında protokol imzalandı. Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Uşak Vali Vekili Muammer Balcı ve Aydem Yenilebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha katıldı.

İlgili elektrik dağıtım şirketinden gerekli onayların alınması ile birlikte Uşak İl Özel İdaresi adına Kızılcaören Köyü'nde yaklaşık 28 bin metrekare alanda, toplam 1,84 MWe kurulu güce sahip GES tesisi kurulacak. Yaklaşık 3 bin 700 panelden oluşacak GES tesisinden yıllık 3 bin MWh enerji üretilmesi hedefleniyor. Kurulacak GES tesisinden sağlanacak enerji üretimi ile Uşak İl Özel İdaresi'nin sorumluluğundaki 546 ünitenin ve bünyesindeki teşekküllerin enerji tüketimlerinin, yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

Tesisin hayata geçmesi ile gerçekleştirilecek temiz enerji üretimiyle yıllık yaklaşık bin 900 ton CO2 emisyonun önüne geçilecek. - UŞAK