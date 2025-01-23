Uşak'ta Ege İhracatçıları Buluşmaları Gerçekleşti

Uşak'ta "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, UTSO'da düzenlenen etkinlikte, son yıllarda dünya genelinde yaşanan gelişmelerin ihracat ve sürdürülebilir ticaretin önemini daha da artırdığını belirtti.

Kentin 2024 yılında 313,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Kandemir, ithalatın ise yüzde 28 azalarak 161 milyon 402 bin dolara gerilediğini ifade etti.

Kandemir, kentin ihracat performansı olarak iller sıralamasında 42'nci sırada yer aldığını aktararak, en çok ihracatın ABD, Almanya ve Irak'a yapıldığını bildirdi.

Ticareti ve ihracatı sürdürebilmek için yeşil dönüşüme hızlı uyum sağlanması gerektiğini vurgulayan Kandemir, şöyle konuştu:

"İlimizin bu anlamda önemli avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Tekstil, deri, alüminyum ve plastik gibi birçok alanda geri dönüşüm yapabilen nadir üretim ekosistemine sahibiz. Bu sektörlerin arasında lokomotif olan ise Türkiye'deki üretim kapasitesi yüzde 72'leri bulan tekstil geri dönüşüm sektörümüz. Bu noktada doğal kümelenmeye sahip olan sektörümüz, aynı zamanda doğaya ve çevreye yadsınamaz katkı sağlamaktadır."

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de tekstilin yanı sıra pet atıklarının da önemli kısmının Uşak'ta işlendiğine işaret ederek, "Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak, karbon salınımını düşürmek için döngüsel ekonomiye yoğunlaşmamız gerekiyor." dedi.

Programda ihracat yapan firmalara yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı, Uşak'ta 20 yıl ve üzeri zamandır ihracat yapan firmaların yetkililerine plaket verildi.