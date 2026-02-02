Uşak'ta çiftçilerle sahada buluşma

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde farklı köylerde düzenlenen çiftçi buluşmaları kapsamında üreticilerle sahada bir araya geldi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde farklı köylerde düzenlenen çiftçi buluşmaları kapsamında üreticilerle sahada bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde hayvancılık faaliyetleri yerinde incelenirken, üreticilere yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretlerde; hastalıktan ari işletmelerin yaygınlaştırılması, hayvan sağlığı ve aşılama çalışmaları, besleme, bakım ve sürü yönetimi, verimliliği artırmaya yönelik yetiştiricilik önerileri, sürü yönetimi ve kayıt tutmanın önemi ile biyogüvenlik önlemleri ve koruyucu uygulamalar ele alındı.

Ayrıca üreticilerin talepleri dinlenerek, sahada karşılaşılan sorunlar yerinde değerlendirildi. Karşılıklı istişarelerle çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda, çalışmaların amacının daha sağlıklı hayvan varlığı oluşturmak, verimliliği artırmak ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek olduğunu belirterek, üreticilerle sahada bir arada olmaya devam edeceklerini ifade etti. - UŞAK