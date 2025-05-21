Uşak'ta 2025 Yılı Araç Sayısı 179 Bin 462 Oldu

Uşak'ta 2025 Yılı Araç Sayısı 179 Bin 462 Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Uşak ilinde motorlu kara taşıtları sayısı 179 bin 462 olarak belirlendi. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt türlerinin dağılımı ise motosiklet, otomobil ve kamyonet şeklinde gerçekleşti.

Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 179 bin 462 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 18,0, traktörde yüzde 6,7, minibüste yüzde 0,7 artarken otobüste yüzde 23,7, otomobilde yüzde 15,3, kamyonda yüzde 9,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,3 ve kamyonette yüzde 8,7 azaldı. İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 375 bin 310 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 179 bin 462 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 179 bin 462 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 81 bin 913, minibüs 2 bin 266, otobüs bin 364, kamyonet 22 bin 315, kamyon 4 bin 620, motosiklet 44 bin 4, özel amaçlı 493 ve traktör sayısı da 22 bin 487 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 2,09 kişi, otomobil başına ise 4,58 kişi olarak belirlendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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