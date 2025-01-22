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Uşak'ta 2024 Yılı Araç Sayısı 175 Bin 807'ye Yükseldi

Uşak'ta 2024 Yılı Araç Sayısı 175 Bin 807'ye Yükseldi
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Uşak'ta 2024 yılı itibarıyla toplam araç sayısı 175 bin 807 olarak belirlendi. Türkiye genelinde trafiğe kaydedilen taşıt sayısında önemli bir artış gözlemlendi.

Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2024 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 175 bin 807 oldu.

Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 377 bin 1 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 175 bin 807 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 175 bin 807 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 80 bin 608, minibüs 2 bin 222, otobüs bin 377, kamyonet 22 bin 89, kamyon 4 bin 578, motosiklet 42 bin 98, özel amaçlı 469 ve traktör sayısı da 22 bin 366 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 2,15 kişi, otomobil başına ise 4,67 kişi olarak belirlendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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