Uşak'ta 1.208 İş Yeri Denetlendi: 80 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı
Uşak Ticaret İl Müdürlüğü, 1 Ocak - 21 Mart tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde toplamda bin 208 iş yerini denetleyerek 80 iş yerine 392 bin 584 TL cezai işlem uyguladı. Denetimlerin vatandaş sağlığı için süreceği belirtildi.
Uşak'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde toplamda bin 208 adet iş yeri denetlendi.
Uşak Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ve 21 Mart tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde toplamda bin 208 adet iş yeri denetlendi. Denetlemelerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve aldatıcı reklam denetimleri kapsamında 42 bin 426 ürün denetlenirken, denetimler kapsamında ise uygunsuzluk tespit edilen 80 adet işyerinde 392 bin 584 TL cezai işlem uygulandı.
Öte yandan Uşak Ticaret Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda vatandaşların sağlığı için denetim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi