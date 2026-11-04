Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 90 katılımcıya tıbbi ve aromatik bitki eğitimi verdi

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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla Ziraat Odasında tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi düzenlendi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen eğitimde, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği, tarımsal üretimdeki önemi, ekonomik değeri ve üreticilere sunduğu alternatif fırsatlar hakkında 90 katılımcıya bilgi verildi. Eğitime İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali İltuş ve teknik personel katıldı.

Eğitim programının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapmak üzere Ziraat Odasına gelen üreticilerle bir araya geldi. Bilir, üreticilerin ÇKS başvurularına ilişkin sorularını yanıtlayarak taleplerini dinledi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilgi birikiminin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı