Uşak Belediyesi Eski Binasını Esnaf Odalarına Tahsis Etti

Uşak Belediyesi, eski belediye binasını 29 yıllığına Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ve bünyesinde bulunan 12 odaya tahsis etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve meslek odaları başkanlarıyla Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'nda bir program düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çakın, Odaların bir arada olması ve vatandaşların daha rahat ulaşması için merkezi konumda yer aldığı için böyle bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Başkan Çakın sözlerine, eski Uşak Belediye Binasının, belediye hizmet binası olmadan önce ticaret merkezi olarak kullanıldığını dile getirdi. Yenileme çalışmaları bittikten sonra ise binanın alt katında ise "Yöresel Ürünler Çarşısı" olarak kullanıma açıldığını belirtti. Başkan Çakın son olarak binanın esnaf odalarına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Çakın'ın konuşmasının ardından konuşma yapan Uşak Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ise, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a esnafın tüm sorunlarınla ilgilenip çözüm ürettiği için ve yenilenmiş binayı kendilerine tahsis ettiği için teşekkür etti.

Program Başkan Atalay Savaş'ın, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a hediye taktim etmesiyle son buldu. - UŞAK