Ürgüp'teki Damsa Sulama Göleti'nde Dip Temizliği Çalışmaları Başladı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Damsa Sulama Göleti'nde, Devlet Su İşlerinin (DSİ) desteğiyle belediye tarafından dip temizliği çalışmalarına başlandı.

1971 yılında yapımı tamamlanan göletin su tutma hacminin artırılmasına yönelik çalışma kapsamında, dipteki balçık iş makineleri yardımıyla temizleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilere, göletteki çalışmaların bahar ayına kadar süreceğini belirtti.

Gölet çevresindeki mesire alanında da düzenleme ve rekreasyon çalışması gerçekleştirileceğini kaydeden Aktürk, "Burası, çevredeki tarımsal sulama konusunda ihtiyaca destek olan bir yer. 1971'den bu güne kadar dip temizliği yapılmadığı için şuan 7 milyon metreküp su tutuyor. Kapasiteyi artırmak ve halk sağlığını düşünerek kötü kokunun oluşmasını engellemek için çalışma başlattık. Elimizden geldiğince hızlı şekilde tamamlayıp baharda arazilere su vermeyi hedefliyoruz." dedi.