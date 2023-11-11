Üreticinin Ürettiği Çeltikleri Toprak Mahsulleri Ofisi Almıyor

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, üreticinin ürettiği preveze çeltik çeşidini Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapmadığını söyledi. Gaytancıoğlu, 'Üreticimiz mağdur. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni göreve çağırıyoruz. Bu 'diğer' hanesinde açıkladığınız çeltiklerle bunu çok rahat alabilirsiniz. Üreticinin alın terini yerde bırakmayın' dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, üreticinin ürettiği preveze çeltik çeşidini Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapmadığını söyledi. Gaytancıoğlu, "Üreticimiz mağdur. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni göreve çağırıyoruz. Bu 'diğer' hanesinde açıkladığınız çeltiklerle bunu çok rahat alabilirsiniz. Üreticinin alın terini yerde bırakmayın" dedi.

27. dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy'de çeltik üreticisinin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni göreve çağırarak, üreticinin ürettiği preveze çeltik çeşidini alması gerektiğini ifade etti.

"HEPSİ YIĞINLARDA BEKLİYOR"

Okan Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Diğer ürünler sınıfında da preveze çeltik orjinali Çin ve Hindistan olan çeşidini de alırız diye çiftçilere bilgi verdi. Fiyat da açıkladı, 18 liralık bir fiyat. Sen Çin, Hint çiftçisi olsaydın, satabilecektin Türkiye'ye ama Türk çiftçisi olduğun için satamadın. Şimdi senin ürünün burada yığında duruyor ama markette satılıyor. Peki bu ürünün özelliği ne? Üreticimiz mağdur. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni göreve çağırıyoruz. Bu 'diğer' hanesinde açıkladığınız çeltiklerle bunu çok rahat alabilirsiniz. Üreticinin alın terini yerde bırakmayın. Burası Edirne, Türkiye pirinç ambarı ve toprakların neredeyse yüzde 10'nda bu çeşit ekilmiş ama hepsi yığınlarda bekliyor."

"BU ÜRÜNÜN TARLALARA FAYDASI VAR"

Çeltik üreticileri de şunları kaydetti:

-Yükledim traktörümü, ofise getirdim. Kantardan, analizden geçtim. Depoya dökeceğim zaman gelip durdurdular. 'Alımı durduk' dediler.

-Bu ürünün tarlalara faydası var. Kırmızı taneli çeltikleri öldürüyor. Tek ilaçla iş bitiyor.

-Biz bunu para kazanmak için ekmiyoruz. Yerimizi temizleyip ülkemize daha iyi verim sağlaması, yerimizi temizlemesi için ekiyoruz."