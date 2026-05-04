Haberler

Üretici fiyatı yüzde 47 düştü ama tüketiciye yansımadı

Üretici fiyatı yüzde 47 düştü ama tüketiciye yansımadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, nisan ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürünlerden biri olan elma, market ve pazar tezgahlarında yüksek fiyatlarla satılmaya devam etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, nisan ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürünlerden biri olan elma, market ve pazar tezgahlarında yüksek fiyatlarla satılmaya devam etti.

Üretici ve market fiyatları arasındaki uçurumun en fazla görüldüğü ürün olan elmada, fiyat farkı yüzde 393,7'ye ulaştı.

TZOB'un nisan ayı verilerinden derlenen bilgilere göre, elma üreticiden ortalama 18 lira 75 kuruşa çıkarken, market raflarında ortalama 92 lira 58 kuruştan alıcı buldu.

Pazar tezgahlarında 100 liraya, marketlerde 150 liraya varan fiyatlar ise üreticide düşmesine rağmen elmayı lüks bir ürün haline getirdi.

Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fiyatı yaklaşık 4,9 kat artan elma, fiyat farkında başı çekerken, onu 4,3 kat ile havuç, 3,5 kat ile yeşil soğan ve marul, 3,4 kat ile pırasa izledi.

Üreticide en çok fiyat gerilemesi patlıcan ve sivri biberin ardından yüzde 47,2 ile elmada görüldü. Martta 35,5 liraya alınan elmanın fiyatı nisanda 18,75 liraya geriledi.

Yetkililer, üretici fiyatındaki bu düşüşü "talep azalmasına" bağlasa da pazar ve marketlerdeki yüde 4'lük sembolik düşüş ve yüksek fiyatlar, bu gerekçenin sofraya yansımadığını gösteriyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Kıyamet alameti gibi ama değil! Yüzlercesi feci şekilde telef oldu
Acun Ilıcalı köşeyi döndü! 4.5 saatte tam 300 milyon euro kazanabilir

Sadece 4.5 saatte servet kazanacak