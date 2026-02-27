Ürdün, İsrail ile yaptığı su anlaşması yerine yerli kaynaklara yöneliyor

Ürdün'ün, İsrail ile olan su alımı anlaşmasına alternatif bir plan hazırladığı ve "Milli Su Nakil Projesi" aracılığıyla su güvenliği konusunda bağımsızlığını sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin ismini açıklamadığı resmi bir kaynağa dayandırdığı haberde, hükümetin İsrail'den yıllık 50 milyon metreküp su alımını öngören anlaşmaya karşı alternatif bir plan oluşturduğu belirtildi.

Planın hazırlıklarına Başbakan Cafer Hassan'ın talimatıyla geçen yıl başlandığı ve Ürdün'ün su güvenliğinin sürdürülebilirliğini garanti altına almayı amaçladığı ifade edildi.

Ürdün'ün "Milli Su Nakil Projesi" adını verdiği proje doğrultusunda finansman anlaşması için son hazırlıkların yapıldığı, "gelecek ayın sonunda imzaların atılacağı ve bu yıl içerisinde uygulanmaya başlanacağı" aktarıldı.

Projeyle, Akabe Körfezi üzerinden alınacak Kızıldeniz suyunun tuzdan arındırılması, yıllık 300 milyon metreküp içme suyunun sağlanması ve gelecek 10 yıl boyunca su açığının kapatılması planlanıyor.

İlk aşamasının maliyetinin "1 milyar dolara kadar çıkabileceği" belirtilen projenin toplam maliyetinin ise 4,2 milyar dolar olması bekleniyor.

Ürdün ve İsrail, Vadi Araba Anlaşması'na dayanan, 2010 yılında imzaladıkları bir mutabakat kapsamında, Temmuz 2021'de ek 50 milyon metreküp su alışverişine yönelik anlaşmaya varmıştı.

Buna göre, İsrail'in Taberiye Gölü'nden Ürdün'e Kral Abdullah Kanalı üzerinden metreküp başına 1 sent karşılığında yıllık 50 milyon metreküp su sağlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı.