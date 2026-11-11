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Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 4. pistinde 2 ayda 2 bin ton karbon azaldığını bildirdi

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Bakan Uraloğlu, eylülde hizmete alınan İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle 2 ayda karbon emisyonunun 2 bin ton azaltıldığını bildirdi. Doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlandığını belirten Uraloğlu, uçuş operasyonlarında verimliliğin arttığını da kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eylülde hizmete alınan İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle, 2 ayda karbon emisyonunun 2 bin ton azaltıldığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Eylülde hizmete aldıkları İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle, uçuş operasyonlarında verimliliği artırdıklarını belirten Uraloğlu, "Doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağladık, 2 ayda karbon emisyonunu 2 bin ton azalttık. Ulaştırma yatırımlarımızla hem operasyonel kapasitemizi geliştiriyor hem de daha sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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