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Uraloğlu, AKINCI ve TB2'nin kara yolu inişini acil durum altyapısına bağladı

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Bakan Uraloğlu, Manisa-Balıkesir kara yolunda AKINCI ve Bayraktar TB2'nin acil durum senaryosunda iniş ve yeniden kalkış yapmasını değerlendirdi. Uraloğlu, platformların kara yolunu pist olarak kullanmasının ulaşım altyapısının acil durumlardaki rolünü ortaya koyduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa- Balıkesir kara yolunda AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirmesine ilişkin, "Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Manisa-Balıkesir kara yolunda, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu. Ulaşım altyapımızı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştiren bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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