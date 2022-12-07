Ünlü zincir marketle, yerel market arasındaki fiyat farklılığı bu kadarına da pes dedirtti

Ünlü bir zincir market ile yerel bir market arasındaki fiyat farklılığı akıllara durgunluk verdi. Zincir markette 110 TL'ye satılan kaşar peyniri, yerel markette 87.50 TL'den satışa sunulurken, aradaki fark bu kadarına da pes dedirtti.

BİM CEO'su Galip Aykaç'ın MHP lideri Bahçeli ile girdiği polemik sonrası zincir marketler Türkiye gündeminden düşmek bilmiyor. Tartışma sonrası BİM başta olmak üzere zincir marketlere yönelik protestolar başlarken, fiyat politikaları eleştirilmeye başlandı.

ZİNCİR MARKETTE DAHA PAHALI

Tartışmalar gündemdeki yerini korurken ünlü bir zincir marketten gelen görüntü akıllara durgunluk verdi. Fotoğrafta, zincir marketin kaşar peynirini yerel marketten daha pahalıya sattığı görülüyor.

ARADA 22.50 TL'LİK FARK VAR

Sosyal medyada "denetle!" adlı hesabın paylaştığı fotoğrafta 600 gramlık kaşar peynirin fiyatı zincir markette 110 TL olurken, yerel bir markette ise aynı marka ve ağırlıkta olan kaşarın 87.50 TL'den satılması dikkat çekti.

İşte o iki farklı etiket: