Ünlü otel zinciri resmen iflas etti

Almanya'nın en çok bilinen otel zincirlerinden Achat Hotels, resmen iflas başvurusunda bulundu. İflas başvurusunu açıklayan GBK Beteiligungen AG, 2016 senesinden beri Achat Hotel'de yaklaşık yüzde 10'luk dolaylı bir hisseye sahip bulunuyordu .

"ZORLU PİYASA ORTAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SAĞLAYAMADI"

Hissedarın gerçekleştirdiği zorunlu bildirimde, "Şirket, zorlu piyasa ortamında yükümlülüklerini yeterli ölçüde sağlayamamıştır" denildi. Artı49'un aktardığına göre şirket, 2023 yılı mali tablolarında yatırımlarını gerçeğe sıfır uygun değerle muhasebeleştirdiğini kaydetti.

14 YENİ OTELİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Ünlü otel zinciri, Almanya'da 5 bin 800'den fazla odaya sahip bulunan 50 adet üç ve dört yıldızlı otelin işletmesini üstleniyordu. Geçtiğimiz yıl Almanya'nın en hızlı büyüyen otel zincirlerinden biri olan Achat, 2023 senesinde 14 yeni otelin açılışını yapmıştı.

Şirket, genç konukları hedefleyen Loginn Hotels markasını da bünyesinde bulunduruyor. Şu anda yaklaşık bin kişiyi çalıştıran Achat Otels'in, tekrar yapılandırma sürecinde nasıl bir yol izleyeceği konusundaki belirsizlikler devam ediyor.