Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve hile yaparak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın son listesinde peynir, piliç sucuk, tereyağı, kasap köfte, çiçek balı ve kangal sucuk gibi ürünler yer aldı.

ÜNLÜ MARKA, SUCUKLARDA KANATLI ET KULLANMIŞ

Manisa'da üç firmaya ait çiçek balı üreticisinde taklit ve taşiş tespit edildi. 9 firmaya ait zeytinyağı üreticilerinde ise zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. Afyon sucukları markasının etiketsiz sucuk (dana eti) ürününde, kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Listeye ise Yörükoğlu Peynir markası damgası vurgu. Ünlü firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde kanatlı eti tespit edildi.

Bakanlığın listesinde salam ve sucuk da yer aldı. Listeye giren sucuklardan kanatlı et, mekanik ayrılmış et belirlendi. Balıkesir'deki Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisi'ne ait Hüseyin Gediz markalı "Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir" ürününde yapılan sahtekarlık dikkat çekti. "Keçi sütü" bulunduğu öne sürülen markanın ürününde keçi sütü ve koyun sütü kullanıldığı belirlendi.