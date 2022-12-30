Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! 4 yıl önceyle şimdi arasında dağlar kadar fark var

Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren ünlü bir fast food zincirindeki menü fiyatının değişimi sosyal medyada gündem oldu. 2018 yılında 13,95 olan menünün 2022 yılında 99 liraya satılmasına kullanıcılar tepki gösterdi.

Pandemi ve savaş nedeniyle küresel bir kriz yaşanırken, fiyatlarda alıp başını gitti. Bu bağlamda gıdadan teknolojiye birçok ürünün fiyatı değişti. Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren bir fast food zincirindeki menünün fiyat değişimi, yaşanan durumu gözler önüne serdi.

4 YILDA 13.95'DEN 99 LİRAYA ÇIKTI

Sosyal medyada kullanıcılar söz konusu menünün son 4 yıldaki fiyat değişimini karşılaştırdı. Buna göre 2018'de 13.95 liraya satılan menü 2019'da 18.99, 2020 yılında 29.99, 2021'de 36.99 2022'de ise 99 lira oldu.

TEPKİ YAĞDI

Gündem olan fiyatlara kullanıcılar yorum yağdırdı. Bir kullanıcının ise "Türkiye de 3 saat çalışma karşılığı 1 menü alınıyor, İsviçre de 17 dakika çalışma karşısında fıkra bu kadar" yorumu dikkat çekti.

İşte gelen yorumlardan bazıları: