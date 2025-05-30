ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi 2024-2025 Dönemini Tamamladı

ÜNLÜ & Co ve Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) işbirliğiyle düzenlenen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'nin 2024-2025 dönemi mezuniyet töreniyle tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co ve Türkiye'nin girişimcilik aracılığıyla kalkınması için çalışan GİRVAK işbirliğiyle hayata geçirilen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi kurucusu ya da kurucu ortağı kadın olan teknoloji girişimlerini eğitim, mentörlük ve yatırımcı görüşmeleriyle destekleyen bütünsel bir güçlendirme programı olarak dikkati çekmeye devam ediyor.

Fintekten temiz enerjiye, sağlık ve eğitim teknolojilerinden sürdürülebilir tarıma birçok alanda girişimcilerin desteklendiği ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, düzenlenen mezuniyet töreniyle 2024-2025 dönemini tamamladı. Dokuz aylık yoğun süreci tamamlayarak mezun olan kadın girişimciler, farklı yatırımcılardan toplam 1,2 milyon dolar yatırım alarak fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine dönüştürme yolunda önemli bir desteğe ulaştı.

Girişimcilik dünyasının destekçileri arasında yer alan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi ve GİRVAK Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ve jüri üyeleri değerlendirmeleri sonucunda birbirinden yenilikçi yedi girişim arasından öne çıkan üç proje açıklandı.

Birincilik ödülünü sürdürülebilir tüketimi teşvik eden ve kullanıcıların ürünleri kiralayarak deneyimlemesini sağlayan Varsapp girişimi, ikincilik ödülünü nar kabuğu atıklarından ürettiği bitki bazlı biyoderiyle moda ve otomotiv gibi sektörlere çevre dostu çözümler sunan Yugen girişimi, üçüncülük ödülünü ise gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını oyunlaştırma yoluyla artıran ve markalara anlık geri bildirim verisi sağlayan Coridor girişimi aldı. Final sunumlarında takımlar, projelerini yatırımcılara ve ekosistem temsilcilerine tanıtma imkanı buldu.

Program kapsamında ilk kez takdim edilen mansiyon ödülüne ise yapay zeka destekli uyku çözümleri geliştiren Budizzz girişimi layık görüldü. Ebeveynlik ve çocuk sağlığı odağında dijital çözümler sunan girişim, uykusuzluk ve stres gibi sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirerek jüri tarafından özel olarak takdir edildi.

7 takım, 9 ay boyunca birçok alanda destek aldı

Bu yıl programa 5 ülkeden, 27 şehirden 200'den fazla kadın girişimci başvurdu. Yapay zeka, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri ve sürdürülebilirlik gibi alanlardan gelen başvurular arasından seçilen 17 takım, 9 ay boyunca iş modeli geliştirme, yatırımcı sunumu ve dijital pazarlama gibi pek çok alanda destek aldı.

Takımlar, uzman mentörlerle çalışarak fikirlerini geliştirdi, bu dönemde eklenen nöropazarlama ve yapay zeka eğitimleriyle iş modellerini daha etkili hale getirdiler. Ayrıca, girişimcilik ve finans sektöründeki önde gelen isimleriyle düzenlenen ilham konuşmalarının yanında yatırımcı buluşmalarıyla büyüme yolculukları için güçlü bir destek almış oldular.

"Programımızı girişimcilerin ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz"

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, girişimciliğin ÜNLÜ & Co'da DNA'nın bir parçası olduğunu onu toplumsal kalkınmanın önemli bir etkeni ve anahtarı olarak gördüklerini belirtti.

2016'da ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi ile başlayan yolculuğun, kadınların teknoloji odaklı girişimcilikte daha güçlü olmasını hedefleyen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi ile devam ettiğini aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"Her yıl programımızı girişimcilerin ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz. Bu sene de 9 ay boyunca eğitimlerden mentörlüğe, ilham sohbetlerinden yatırımcı buluşmalarına kadar yoğun ve verimli bir süreci geride bıraktık. Girişimlerimizin gösterdiği gelişimin yanında, aldıkları toplam yatırımın bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 5 kat artışla 1,2 milyon dolara ulaşması programımızın artan etkisini ortaya koyuyor. Her bir mezunumuz artık kendi projesinin lideri ve toplumsal dönüşümün ilham kaynağı olmaya adaylar. Tüm bu hikayelerin binlerce genç kadına ışık tutacağına inanıyoruz."

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra da GİRVAK olarak, kadın girişimciliğini yalnızca bir istihdam alanı değil, toplumsal dönüşüm aracı olarak gördüklerini aktardı.

Kadının olduğu yerde etkinin büyüyeceğini bildiklerini vurgulayan Afra, "10 yılda, 7 bin 500'den fazla iş fikrine destek olduk, 500'ün üzerinde startupın doğuşuna eşlik ettik. Genç kadınların teknoloji ve girişimcilik alanlarında güçlenmeleri için programlar, fonlar ve topluluklar oluşturduk. Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi de bu çabanın en güçlü örneklerinden biri." ifadelerini kullandı.