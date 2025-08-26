Üniversite Öğrencisi Kardeşler, Aile Ekonomisine Destek Oluyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde üniversite öğrencisi olan Ayşe Nur ve Ahmet Yaşar Onat kardeşler, yaz aylarında sebze üreticiliği ve hayvancılık yaparak hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de okul harçlıklarını kendileri kazanıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde sebze üreticiliği yapan Ayşe Nur ve Ahmet Yaşar Onat kardeşler aile meslekleri olan sebze üreticiliği ile birlikte üniversite eğitimi görüyorlar. Okullarını devam eden iki kardeş hem sebze üreticiliği hem de hayvancılık yaparak aile ekonomisi katkıda bulunmalarının yanı sıra okul harçlıklarını da kendileri kazanarak, ailelerinin üzerinden büyük bir ekonomik yükü alıyor.

"Hem harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme ekonomik destek veriyorum"

Antalya'da tıp öğrencisi olan Ahmet Yaşar Onat, eğitim hayatıyla birlikte çiftçiliği de devam ettirmenin zor olduğunu ama ailesine yardımcı olduğunu belirterek, "Yaz aylarında aileme yardımcı olmak için üreticilik yapıyorum. Kendi tarlamızdan yetiştirdiğimiz sebze ve meyveleri Buldan pazarında satıyoruz. Hem harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme ekonomik destek veriyorum" dedi.

"Ben ve kardeşim ailemize destek oluyoruz"

Matematik öğretmenliği bölümünden bu yıl mezun olan Ayşe Nur Onat'ta atama beklediğini dile getirerek "Boş durmamak için tarlada üretim yapıyorum. Öğrencilik hayatında da çiftçilik yapıp harçlığımı çıkarıyordum. Hem hayvanlarımız var hem de tarlamız var. Tarlamızda acı, tatlı biber, kapya biber, kavun, karpuz, patlıcan, kabak yetiştiriyoruz. Çapalamasını yapıyoruz. Sulamasını yapıyoruz. İlaçlamasında yardım ediyoruz. Otlarını yoluyoruz. Bu şekilde aileme üretimde yardım ediyorum. Aileme elimden geldiğince yardım ediyorum. Onlarda tarlada çok yoruluyorlar. Ben ve kardeşim ailemize destek oluyoruz. Ürettiğimiz sebze ve meyveleri çarşamba ve perşembe günleri kardeşimle birlikte Buldan'da satıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ