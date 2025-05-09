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Üniversite Öğrencileri Ameliyathane Tekstili Üretiyor

Üniversite Öğrencileri Ameliyathane Tekstili Üretiyor
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Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Tıp Fakültesi Hastanesi için çeşitli ameliyat tekstilleri üreterek hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de hastanenin dışa bağımlılığını azaltıyor.

Ameliyathane kumaş ve bezleri üniversite öğrencilerinin elinden dikiliyor

EDİRNE - Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri 2024-2025 güz döneminden itibaren mesleki beceri kazanmak amacıyla ve sosyal sorumluluk çerçevesinde Tıp Fakültesi Hastanesine çeşitli ameliyat tekstilleri üretiyor.

Trakya Üniversitesi alt yapı proje desteği ile Giyim Üretim Teknolojisi Programı Atölyesine alınan makine, çeşitli araç ve gereçlerle gerçekleştiriliyor.

Fabrikalardaki üretim biçimi olan bant sistemi şeklinde çalışan atölye grubu, periyodik değişimlerle, kalıp hazırlama, kesim, overlok çekimi, dikim, ütü, kalite kontrol, ambalajlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Bu yıl faydalı ürün grubu olarak, Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılan ameliyathane tekstillerini seçerek hızlı bir üretim programı uyguladıklarını belirten Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, amaçlarının öğrencilere öğrenirken üretme alışkanlığı kazandırmak olduğunu kaydetti.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu sayesinde hastane için üretilen ameliyat tekstil ürünlerinde dışa bağımlılığın önüne geçilmiş olduğunu belirtti.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise öğrencilerin bu katkısını çok anlamlı bulduklarını ifade etti

2024 yılı Ekim ayından itibaren Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen kumaşlar ile Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen'in koordinatörlüğünde,15 öğrenci ile 550 adet delikli ameliyathane örtüsü, 250 adet sedye örtüsü, 100 adet kum torbası, 100 adet yastık kılıfı ve 50 adet alet örtüsü üretilirken, Mayıs ayında da çeşitli amaçlar için kullanılacak 200 adet çanta dikildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Ekonomi
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